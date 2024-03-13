周杰倫做司機接送張惠妹　自爆開騷最驚呢樣嘢…

台灣天王周杰倫（周董）嘅真人騷《周遊記2》，請到梁靜茹、余文樂等知名藝人做嘉賓外，碌盡人情卡嘅佢，喺最後一集中更邀請到好友柯有倫、邱凱偉，以及台灣天后張惠妹（阿妹）驚喜登場，只見揸靚車帶住阿妹遊覽澳洲風光嘅周董，仲心情靚到同阿妹喺車度即興合唱，並分享道最後一次同阿妹合唱，係喺演唱會之餘，仲大讚阿妹夠義氣，一落飛機都肯開金口唱歌。

事實上，早喺去年（2023年）7月，喺澳洲墨爾本舉辦「ASMR」世界巡迴演唱會，咁啱周董又喺當地，所以特登揸車去接阿妹，突然嘅相遇更令阿妹驚喜道：「Oh my god！」雖然呢次並非阿妹首次到訪墨爾本，不過每次開完騷就離開嘅佢，一直未有機會走訪當地參觀，對此周董亦熱心介紹當地多個知名景點外，仲帶埋阿妹去歎下午茶兼即場表演魔術，氹到阿妹心花怒放呀！

另外，同周董喺車上合唱《解脫》嘅阿妹，亦直言心情緊張到好似考試一樣，而周董則好奇佢演唱會有冇同粉絲互動嘅點歌橋段，對此阿妹則笑言以前有試過，不過依家就轉做以組曲方式呈現外，周董亦難得坦言自己最驚歌迷點冷門歌：「我是屬於沒有歌詞，我真的不會唱。」阿妹亦附和道：「我不看歌詞，會愈唱愈心虛！」天王、天后不為人知嘅可愛一面，認真冧暈唔少粉絲！