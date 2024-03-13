必學「縮唇呼吸法」　簡單動作放鬆身心

不少都市人在忙碌的工作中，經常處於精神緊張的狀態，不知不覺地便忘記呼吸，習慣性閉氣，呼吸短而急促，如果呼吸節奏不正常，則會讓身心壓力增大，影響健康。最近網上流行「縮唇呼吸法」，是一個簡單的舒壓動作，幫助我們的達到深層放鬆的效果。

「縮唇呼吸法」著重於呼吸的感覺和流動，讓自己完全專注於當下的呼吸過程，吸氣時用鼻子，呼氣時嘴巴呈縮唇形狀，讓氣息慢慢流出。操作步驟如下：

1.找一個舒適放鬆的位置躺下或坐下，

2.慢慢用鼻子吸飽氣。

3.呼氣時縮唇微閉，想像你正在吹蠟燭、吹口哨。

4.緩慢呼氣4~6秒，同時放鬆嘴唇。

5.重複這個呼吸循環，專注於每一次吸氣和呼氣。

這個「縮唇呼吸法」能平靜心情和調整呼吸，減輕壓力和焦慮的感覺，透過深呼吸和放鬆嘴唇的動作，釋放緊張和壓力，讓身心進入深度放鬆的狀態，同時盡量保持心無雜念，專注於每一次的深呼吸。因此建議睡前進行這個呼吸法，可有助改善睡眠質素，如果感到壓力時，也可以使用縮唇呼吸法，讓自己平靜下來。日常可以多練習這個呼吸法，調整自己的呼吸節奏。