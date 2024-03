日本金唱片︳Snow Man奪年度歌手　Seventeen掃6獎成大贏家

日本唱片協會今日(13日)公布《第38屆日本金唱片大賞》的得獎名單,韓國當紅男團Seventeen首次奪得「最佳亞洲歌手獎」,他們亦憑去年推出的專輯《FML》贏得「年度專輯(亞洲)」,而《FML》和他們的日文專輯《ALWAYS YOURS》及《SEVENTEENTH HEAVEN》則獲選為「年度3大最佳唱片(亞洲)」,而記錄Seventeen的演唱會實況的影片《SEVENTEEN WORLD TOUR ‘BE THE SUN’ JAPAN》就獲得「最佳MV」,他們共掃走6個獎成為大贏家。

韓國人氣組合NewJeans、LE SSERAFIM及RIIZE一同奪得「年度3大最佳新人(亞洲)」,LE SSERAFIM同時獲得「年度新人」,NewJeans則憑歌曲《OMG》贏得「最佳串流歌曲」。天團防彈少年團(BTS)成員Jungkook的歌曲《Seven》則獲得「最佳下載歌曲」。

至於日本尊尼人氣組合Snow Man就連續3年奪得最高榮譽的「年度歌手」大獎,爆紅組合YOASOBI憑動畫《我推的孩子》所唱的全球大熱主題曲《IDOL》獲得「最佳串流單曲」,去年5月分裂的組合King & Prince憑專輯《Life goes on / We are young》獲得「年度單曲」及「年度5大最佳單曲」,而韓團Stray Kids的《Social Path / Super Bowl (Japanese Ver.) 》、Snow Man的《Tapestry/W》和《Dangerholic》及乃木阪46的《ohitorisamatengoku》亦同樣獲選為「年度5大最佳單曲」。