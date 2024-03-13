莎朗史東重提拍舊作被監製施壓與男拍檔性交一事

美國女星莎朗史東（Sharon Stone）於2021年推出自傳，其中她就大爆於90年代曾有一名監製向她施壓要她與電影《偷窺》（Sliver）男拍檔威廉寶雲（William Baldwin）開拍前性交來增加「銀幕化學作用」，她當時並未有公開監製的身份，直至昨日她接受網台訪問時就公開監製的名字，他就是曾拍過《教父》（The Godfather）的已故金牌監製羅拔伊雲斯（Robert Evans）。

莎姐表示當時羅拔叫她去他辦公室傾該片的事宜，她表示：「佢當時同我講佢都同女星阿娃嘉娜（Ava Gardner）上過床，並提議我應該同威廉寶雲上床，因為如果我咁做，會令威廉啲戲更好。因為佢哋需要威廉喺戲中更好表現，因為呢個正係佢哋面對嘅問題。」莎姐更認為當時羅拔是希望她與威廉上床來救部戲。

莎姐爆料後，威廉寶雲即時於社交網回應並批評她，他留言表示：「唔肯定點解莎朗史東咁多年後仍然持續講我？佢係咪仍然暗戀我定係因為我迴避佢嘅求愛咁多年後仍然受傷？」而威廉留言中更表示考慮應否出書講下有關莎朗好多令人不安、古怪及不專業的故事。