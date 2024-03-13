亞洲超星團︱日本選手稱酒店被偷錢　TVB發聲明斥責

無綫選秀節目《亞洲超星團》周日（10日）成團，選出9位成員奧利 、李權哲、冼靖峰 、江信熹、梁詩煜、文佐匡、黃奕斌及陳梁組成LOONG 9出道，話題十足。不過其中一名日本藉練習生滑川光祐（Kosuke），就喺社交平台發文稱自己喺決賽當日於大會提供嘅酒店中遺失$1,000現金，佢力斥係被酒店職員偷錢：「打掃酒店房間時被服務員偷走了1000HKD。我很生氣。」

尋日（12日）《亞洲超星團》官方社交平台立即發聲明指摘光祐，表示佢當日未清楚事情就已經搭飛機離開，之後更私自喺社交平台發文，影響節目組聲譽，亦無視節目組嘅協助：「節目組連續幾天聯繫選手，並通過其日本夥伴試圖取得聯繫，均未成功，也始終未獲得任何選手提供的事實依據。據調查，此前該選手曾試圖用其他人名義在酒店簽單遭拒絕，因此有過不滿。節目選手在沒有事實依據的情況下攻擊節目組及其合作單位，節目組已正式向其提起申訴，並保留正當維權的權利。」

節目組表示光祐以趕飛機為由拒絕處理事件，據知今次已經被淘汰嘅練習生，去表演場地嘅交通費係自行負責，因而有網民指理解光祐先回日本而唔留低處理事件嘅做法。喺TVB發出聲明後，光祐亦再次出story，表示對自己嘅做法感到遺憾：「我認為在沒有得到公共機關的確認私情況下，就（認）定為酒店職員，這一點非常抱歉。我已與節目組取得聯繫，協商後續的處理辦法。希望大家諒解。這半年我非常開心。本來想以美好的回憶結束最後的，但是很遺憾，對不起」