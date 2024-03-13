羅拔唐尼首奪奧斯卡老友尊尼特普貼合照回應竟被爆是P圖？

美國男星羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）日前憑新片《奧本海默》（Oppenheimer）中的出色表現勇奪《奧斯卡金像獎》最佳男配角獎，亦是他首次「奪金」，身為好友的男星尊尼特普（Johnny Depp）亦替他興奮，昨日（12日）於社交網站留言祝福好友，並貼上2人的舊合照，不過有網民發現他發布的合照是P圖，立即引發一場熱議！

照片中見到兩人年輕的模樣開心搭膊頭，卻被眼利的網民發現是「P圖」，原來這張照片是 1988年羅拔與當年影星女友莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）出席活動時的合照。有網民串爆尊尼「過氣」:「當你過氣時，只能偷照片網上公開，試圖從你一生中再也見不到的頒獎典禮上叨光。」雖然尊尼被篤爆「P圖」，但事實上兩人確是相識數十載的好友。羅拔曾公開談及他與尊尼的關係時表示：「我最敬佩的人就是他！」

另方面，羅拔首獲奧斯卡小金人後，昨日於社交網分享他穿上金色晨褸拎住小金人「襯晒色」歎咖啡的照片，而個杯面印住「快樂」字樣，盡在不言中！此外，他亦登上新一期《People》雜誌封面，在雜誌中大講得獎感受。