【簡潔生活學】令人反思的「垃圾Show」

又是垃圾！這邊廂香港市民正為垃圾徵費困惑及苦惱，那邊廂，卻大玩丟垃圾，實在令人費解。

想說的是上月尾舉行的米蘭時裝周，其中由意大利時裝品牌AVAVAV搞的一場「垃圾Show」。如果有留意外國潮流資訊，應該有看過相關報道，當模特兒行Catwalk時，現場的觀眾就將手中的垃圾、廚餘扔向台上的模特兒，雖然那些模特兒是預先知道有關安排，但被人迎面扔蕉皮，潑茄汁，除了弄至全身污糟邋遢，場地更是臭氣熏天，有些模特兒更不小心踩到垃圾而跌倒，到最後創意總監Beate Karlsson謝幕時亦不能避免被工作人員擲蛋糕。

這個品牌雖然在設計上一向大膽前衞，充滿話題性，但這次反應卻好壞參半，事後官方解釋今次是一場實驗：讓人反思網絡欺凌及言語暴力「實體化」帶來的震撼。

我自問很喜歡時裝，認為好的設計，讓人穿上身感到快樂和自信，能展現出自己最好的一面，但反觀這次的成效，除了覺得「臭」，好像看不到讓人欣賞的設計。

假如這場是純藝術表演，絕對收到預期效果，成功搶「Fo」，但放在時裝展上，就有點失望了。

我明白每場表演，都會有人讚有人彈，正如為促進香港旅遊業，擬定每月在維港上空放煙花和無人機表演，可是有人擔心當這些表演「恒常化」，吸引力會下降，下次又要搞盡腦汁，勞民傷財，吃力不討好，恐怕最終變成另一場「垃圾Show」。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

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