SoChing退團後激罕受訪　走出阿Mo重傷陰霾預告赴美發展

女團COLLAR前成員SoChing（蘇芷晴），自男友李啟言（阿Mo）2022年因MIRROR演唱會墮屏事故重傷，先係低調照顧男友，後來更毅然淡出幕前，直到去年重操舊業做跳舞導師，並推出翻唱歌曲兼開設個人影音平台轉做網紅，似乎走出男支重傷陰霾嘅佢，日前更喺網上接受訪問，並罕談近況及心情。

只見SoChing唔止大晒廚藝及派發笑料外，更難得分享近況，透露最近一直教跳舞班，並準備參加一個國際性跳舞比賽，冠軍更有望到美國交流，不過當主持問道佢係咪會去美國發展時，SoChing則回應道：「會返嚟㗎麻！」似乎對冠軍志在必得之餘，SoChing亦表示之後都會繼續經營個人影音平台。而當被問道如何走出男友受重傷陰霾時，SoChing則透露：「主要都係因為時間……好老套咁講，時間可以沖淡一切。因為我以前唔信㗎，以前聽就會覺得『你實咁講㗎啦！』但原來基於呢件事嚟睇，都幾狩用到。」至於輿論方面，SoChing坦言自己從未理會：「老實講我係從來冇睇，即係除非真係彈到埋嚟囉，因為我冇開任何通知，冇咩必要都唔會撳嚟睇。有啲留言無論好定壞都會觸發到我情緒，但我想自己穩定啲。」

而喺情緒管理方面，SoChing亦坦言會有負面情緒，但愈來愈影響到心理，事關佢自覺生活焦點已有所改變，並回望過去兩年，佢透露道：「我覺得話好似發咗場夢好貼切，我覺得最大轉變係我個人慢返少少囉！一直都係個好心急嘅人，唔係好諗嘢㗎，簡單啲嚟講即係冇乜用腦。但上年年中打後開始，搵返自己生活節奏，就慢慢知道其實自己係點生活先比較好。」更認同受男友重傷事故影響，令佢急速成長。