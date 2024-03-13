「奧斯卡帝后」新作全公開！愛瑪史東新片夥拍另一金像影帝

《奧斯卡金像獎》誕生兩名「出爐影帝影后」，其中「影后」愛瑪史東（Emma Stone）冇時間慶祝，已急不及待重返片場拍攝新片。她被電影公司宣布將主演新片《EDDINGTON》。

A24電影公司今日於社交網站宣布導演Ari Aster的當代西部片將由愛瑪演出，並公開拍板。除了愛瑪之外，影片陣容強勁，有同樣是奧斯卡影帝的「小丑」華堅馮力士（Joaquin Phoenix）、人氣男星Pedro Pascal以及《沙丘瀚戰：第二章》（Dune:Part Two）男星Austin Butler等。據知影片將於本周開拍。除了西部新作之外，愛瑪亦有多部片約等住她開工，其中包括與《可憐的東西》（Poor Things）導演Yorgos Lanthimos合作的兩部片包括已完成的《Kinds of Kindness》以及計劃中重拍韓片的《Save the Green Planet!》，認真忙到爆！

至於「出爐影帝」施利安梅菲（Cillian Murphy）目前就有早前入圍《柏林電影節》的新作《Small Things Like These》將安排上映之外，亦有喪屍片《28日後》第3集《28年後》（28 Years Later）一片將由他主演，暫時未知影片將何時開拍。而曾與他在劇集《浴血黑幫》（Peaky Blinders）中合作過的《侏羅紀公園》（Jurassic Park）新西蘭男星森尼爾（Sam Neill），昨日就於社交網公開獲奧斯卡後的施利安與他重聚飲酒的照片，森留言表示：「OSCAR! 呢個係我老友施利安梅菲攞完獎後翌日與『金色朋友』同我。我真係太興奮，有眼可見佢絕對值得。我哋好好重聚。Bloody Mary，兩杯。一個出色嘅演員，一次出色嘅演出同一部出色嘅影片《奧本海默》。」