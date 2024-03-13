柯震東碌爆信用卡另有內情 炫富被踢爆撻着至索名媛

台灣藝人柯震東近日去日本旅遊散心，自爆為買兩個名牌手袋買到被cut信用卡，炫富豪使行徑令人咋舌，但原來佢今次日本行另有內情，兩個癲價手袋更疑似係為氹新歡而大出血！柯震東被日本位於原宿、專賣二手精品嘅舖頭晒出與店員合照，圖文並茂指佢此行原來係同內地名媛程穎婕（Rigel Davis）一齊行街街，兩個手袋最後更收歸程穎婕所有，認真大手筆。

有遊客直擊，柯震東當日帶住程穎婕去到該二手手袋名店消費，程穎婕睇中兩個極為稀有嘅包包，柯震東當下仲打畀阿媽詢問可否碌卡，結果柯震東瞬間就碌咗約1,762萬元新台幣（約437.72萬港元）、等於一輛進口車嘅價錢，仲要尷尬碌爆卡。事後，柯震東哀號信用卡確定被停，上載自己把口咬住一個袋、手上又拎袋包嘅相，轉頭呢兩個同款手袋就出現喺程穎婕限時動態上，意外洩「蜜」。加上佢哋大方同店員合照，又唔介意被公開tag account，似乎未有想秘冚戀情之意。

其實柯震東同程穎婕已經相識多年，早於2013年就已經傳程穎婕介入柯震東同台灣天后蕭亞軒戀情，不過當時蕭亞軒出面認證3個人都是「很好的朋友」。而程穎婕多次出現喺娛樂版，戀愛史水蛇春咁長，佢曾同蕭亞軒前男友王陽明、張艾嘉仔仔王令塵公開拍拖，又曾同韓國天團BigBang成員權志龍（G-Dragon）、前棒棒堂成員兼台灣富三代謝睿宸傳過緋聞等，位位男友非富即貴。