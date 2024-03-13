范振鋒升職事業更上一層樓　獲太太李思欣獻吻冧到爆

藝人范振鋒（阿范）榮升新城廣播藝人經理人及項目總監，今午電台舉行歡迎儀式，席間阿范獲贈鋼筆，寓意他多簽合約，又捧來新人獎座「亮相」，祝福他未來為旗下藝人多爭取獎項。阿范太太李思欣亦有到場支持，送上鮮花及香吻賀丈夫事業更上一層樓。

談到簽藝人的進展，阿范表示：「已經有啲傾緊，包括新人兼樂隊等等，有合約搞緊啦，可能兩個星期左右就可以動筆簽約，然後同大家公布。（諗住今年簽幾多人？）以單位計，一年應該4、5個，亦都想幫吓我哋嘅DJ，睇吓會唔會簽埋入嚟。」記者打趣問思欣會否簽約，她笑答：「唔會啦，咪由結婚個吓簽咗畀佢囉！」

其實阿范年前已涉足過經理人工作，包括效力過「夢想沙龍」，雖有簽過藝人，但都只算「雷聲大，雨點小」。談到此事，他解釋：「因為晨早洗晒啲錢嘛，俾唔到希望啲藝人，搞到真係有啲不歡而散。其實疫情左右我哋已經冇合作，不過仲有啲電影未上畫。」至於項目方面，阿范直言會舉辦演唱會及開拍電影，首個計劃將是舉行電台騷。

雖然工作繁忙，不過阿范計劃與太太趁復活節假期，到澳洲旅行約1星期：「之前試過7日做11個節目，依家決定會減少啲啲，投入精神去做其他嘢，趁未正式簽人，就想放鬆一吓。」