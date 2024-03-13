王梓軒開公司負責製作　石祐珊掌管資金

藝人王梓軒今日出席電影公司宣傳活動，宣布擔任改編自同名暢銷小說《網內人》的網劇《網內人：復仇代幣》監製一角，他與聯合監製石祐珊一同受訪，透露新劇全部香港人班底，陣容強勁，包括林均乘、羅耀輝、吳美儀和曾參與電影《水行俠》和《你好，李煥愛》的資深製作人戴展鴻。

梓軒透露疫情期間與珊珊開設了製作公司，今次能夠與投資方合作是緣分，梓軒負責製作，祐珊掌管資金，分工合作，預計拍成8集，每集45分鐘的網劇，放串流平台播放，秋季便會開機，正在揀摔階段，問可會自演一角？梓軒笑謂：「好尷尬，因為我好信任導演，如果佢唔㨂我代表精明，㨂我就代表識做，度吓先。（預留一角搵薛家燕？）驚嚇親家燕姐，因為故事講少女自殺，不過都唔想太沈重，都度緊動作喜劇元素，要拜托珊姐（石𧙗珊）重金禮聘家燕姐了。」梓軒構思中會選一兩位外籍人士參演，有意找泰國、馬來西亞及日本演員，對今日同場的《鬼影》男主角Anada Everingham有興趣，笑言:「都有人話我樣似Tony Jaa。」也會考慮影帝影后，已有心水人選，但暫時保密，新劇將到香港及澳門取景。

而大熱內地劇《三十而已》將拍泰國版，除了Anada Everingham外，還有三位泰國美女包括Margie Rasri Balenciaga 、Mint Chalida Vijitvongthong和Mookda Narinrak。各人分享角色，Anada透露演渣男；Margie指戲中跟自己不一樣，角色好有心計，30歲就要達到目的，但自己個性隨緣，不過從中讓她學習人生，要將目標定得更好。Mookda的角色則相反，與自己很相似，從外來到曼谷打拼的外省人，「女仔出外打工好艱難，初時都好迷失，只想要錢失去自我價值，幸最終醒覺，女人都是靠自己最好。」而Mint演一位好早結婚嫁人，做人妻的角色，如何再再燃起追夢的心。Anada表示泰版會保留原著原汁原味，但笑言加了「辣」，如戲中有泰式冬陰功，將泰國特色美食入戲。他表示來港很多次，好鍾意香港美食、購物及行夜市，三女亦表示有行尖沙咀及吃了點心和海鮮。