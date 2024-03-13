臨海小築　Less is more

物質上不斷追求更多，難免會令人產生壓力和倦意，於是極簡主義（Minimalism）成為不少人追捧的生活方式，放諸建築上，就是省掉多餘裝飾，以最少的線條、色彩來構建生活空間，營造簡潔、平靜的美感，像以下介紹的臨海小築，正好體現了「Less is more」的真諦。

Maison à la falaise

出自倫敦設計工作室Rizis Architectural Designs的概念，預計建於法國諾曼第海岸的埃特雷塔懸崖上，堪稱極簡主義建築的典範。這幢混凝土建築依附於岩層，通過柱子支撐，呈深灰色的粗糙外牆跟周邊環境完美融合，好像從山體雕刻出來！

由於地理位置優越，建築物特設大量落地玻璃窗，不但有助引入自然光，還可為屋主帶來無敵景觀。

室內設計方面，客廳、飯廳、浴室、睡房等生活區一應俱全，牆身與地板貫徹建築物外牆的深灰色格調，但因布置簡約，沒有太多家具，而且樓底又高，加上安裝了落地窗，令空間顯得開揚寬敞。從預想圖所見，每天黃昏，置身室內都能看到晚霞餘暉，實在是人生樂事。

Oceanic Solitude：Brutalist Coastal Retreat

極簡主義講求對物料質感的如實反映，不加修飾，某程度上可理解為粗獷主義（Brutalism），而由設計師Monika Pancheva發表的清水混凝土臨海小築「Oceanic Solitude: Brutalist Coastal Retreat」，可謂甚具代表性。它位於冰島一個尚未開發的海岸旁邊，像一個倒轉的「L」字矗立於泥灘上，淺灰色牆身呈現出粗獷的質感，跟周邊的原始環境相映成趣。由於樓底高，每個生活區都顯得極為開揚，配合簡約家具，將返璞歸真的舒適感表露無遺。

Rockbound Cove Residence

設計師Monika Pancheva的另一傑作，同樣是混凝土建築，設想於澳洲大洋路（Great Ocean Road）海岸線興建，並嵌入岩壁之中。從預想圖所見，建築物的粗糙表面跟海岸的崎嶇岩石融為一體，沒有半點違和感，而且混凝土的材質堅固，功能上可抵禦海浪的侵蝕。至於室內布置也以Earth Tone為主，呼應室外環境，面向大海的一側更裝上落地玻璃，令室內外打成一片。值得一提，臥室的位置經過精心設計，可以直擊日出日落的美景，而且每間客房均設有私人陽台，讓住客可以沉浸於大自然的環境中。