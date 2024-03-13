阿沁網紅妻涉毒台灣被捕　震驚熱搜持續登頂

台灣F.I.R.飛兒樂團44歲前結他手阿沁（黃漢青）網紅老婆花花（李汶靜），今日（13）傳爆在台北市寓所內遭搜獲大麻，並當場逮捕，執法人員依法將她帶回警局調查，震驚各界！據台媒稱，刑事局配合高檢署執行全國安居肅毒專案，針對全台500多名對象發動同步搜索行動，執法人員到李汶靜台北市住處搜索查扣二級毒品大麻，依法將她帶回警局偵訊釐清毒品來源與用途。阿沁太太被捕消息一出，「＃阿沁老婆涉毒被捕」話題一直長居熱搜第一位。

其老公阿沁稍後才知悉太太被捕，他表示：「因為早上我出門開會，開完會才回家，才知道執法人員有來。我現在也正在了解發生甚麼事。花花是我太太，有甚麼事我們會一起面對。」阿沁所屬晴空未來音樂執行長稍早表示：「整個人嚇到，不知道怎麼會有這回事，要回去看新聞。」而前日（11日）花花剛為老公阿沁新歌發表會站台，更全家總動員力撐。

花花過去曾表示患有厭食症，暴瘦只剩29公斤、BMI只有13.2，還嚴重掉髮，不時有嘔吐、頭暈等症狀，陷入低潮，不敢照鏡子也不想見人：「隨手一抓就是一把一把的頭髮，兩胎的產後落髮都沒有那麼誇張。有時候光是活着，就用盡了力氣…」