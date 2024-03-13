汪小菲告誹謗衰咗　大S慘被保母公開近億豪宅內部

台灣藝人徐熙媛（大S）前年與前夫汪小菲離婚，汪小菲及後同大S因不同理由互相提告，去年汪小菲直播中表示仍然好愛大S，引發熱議，當時大S經理人廖瑋琪喺社交網痛批汪「一邊詆毀一邊示愛」，搞到汪對廖女提告加重誹謗，案件今日（13日）檢方宣判獲不起訴。據知，汪小菲方面當時發聲明要求廖瑋琪喺3天內道歉，否則將向台北地檢署提告廖女加重誹謗罪，檢方認為，廖女是依據大S的認知判斷，代大S發表澄清或抒發情緒，並非憑空杜撰詆毀汪，沒有妨害名譽犯意，13日不起訴廖女。大S經理人廖瑋琪今日表示：「我還沒接獲通知，很開心一早聽到這個好消息，很謝謝大家這段時間的加油打氣，終於塵埃落定！」

另外，汪小菲先前同保母小楊阿姨開直播傾佢為汪家服務多年心得，汪小菲又自爆準備要賺錢喺台灣買房，會搵家人一亦睇樓，買樓係為家人，同其他人無關。不過最近小楊阿姨開設短片平台account，上傳多段跳廣場舞影片，目前已累積2萬幾人關注。有網友發現小楊阿姨跳舞嘅background，因空間寬敞、裝修極豪華，疑似就係大S價值4億新台幣（約9千9萬港元）豪宅！有傳大S保母年薪約有30萬人民幣（約32.65萬港元），即使汪小菲同大S離婚後，小楊阿姨依然留喺台灣幫手，另有傳汪小菲當初以S Hotel名義申請保母由內地去台灣工作。