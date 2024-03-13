洪欣為兒子擔任助手　張鎬濂全力向影視圈進發

藝人張鎬濂下午到新城廣播接受訪問，媽媽洪欣化身助手到場幫手打點，但由於未有化妝，洪欣不肯合照上鏡。她補充解釋：「佢經理人公司唔想佢成日黐住媽咪，但公司簽證問題冇人嚟到，我客串吓咋。」

談到完成《亞洲超星團》比賽，鎬濂直言鬆了一口氣：「因為之前比太大壓力自己。（有冇唔捨得？）肯定有，入唔到團都覺得可惜同遺憾嘅，不過戥成團嘅好開心。（會keep住聯絡，再約出嚟？）肯定會，我同區珀豪最好朋友，我哋好似糖黐豆一樣。（多啲返嚟香港發展？）希望，都有好多香港嘅粉絲認識我，好想回饋佢哋。（搵媽咪做你經理人？）佢都算半個㗎嘞。」

鎬濂坦言日後會主力向影視圈進發：「因為今次參加比賽，我都係搏一搏，已經到咗當偶像嘅年齡期限嘞，即使唔得都記錄咗我嘅初心同夢想，不過日後亦唔會完全放低唱跳。（團名LOONG 9引起爭議喎。）其實個名都幾特別，個名係「龍年9個」咁解，都唔錯嘅。」

談到胞妹近日被媒體讚「生得靚」，鎬濂笑說：「佢好似當咗我係偶像咁，開始學我拍啲跳舞片。（叫佢入行，同你組兄妹團？）好提議，其實唔係唔得喎，但要等佢18歲先，大個咗睇佢鍾意做乜。（佢真係問你攞簽名。？）佢冇問我攞簽名，但係問我攞錢，有一日send咗個冇錢嘅emoji俾我，咁我過咗幾百蚊俾佢，但原來佢好sweet，係攞啲錢用嚟買Figure送番俾我！」