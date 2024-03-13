鮮娛糧｜陳自瑤穿火辣內衣　勁騷白滑長腿　

無綫劇集《婚後事》自開播以來，在劇中飾演Emma的陳自瑤（Yoyo），其演出幾乎每集也成為了觀眾焦點。上星期她跌入泳池，全身濕透激凸一集，觀眾都已看得血脈沸騰；在12日的一集，更幾乎成了Yoyo身材的晒冷之夜，話說戲中她為誘惑黎諾懿飾演的Davey，特意穿上黑色絲質睡衣，騷出一雙修長火辣美腿，令觀眾噴晒鼻血。其實早前Yoyo在劇中大跳拉丁舞時，已看到她美好線條身段，當過豐胸廣告代言的她，果然不同凡響。

早前在「影視博覽：雙擎驅動灣區之輝記者會」中，除了《新聞女王2》成為大眾焦點外，在兩年前收視甚佳的《家族榮耀》，其續集《家族榮耀之繼承者》亦播出了預告片段，當中引起話題的，除了有三料視后佘詩曼跟林峯在梳化上激吻，以及洪永城老婆梁諾妍與羅子溢，有肉搏激吻戲外，更多人注意到的爆點，竟是陳靜（Dada）與許紹雄（Benz雄）在戲中發展出爺孫戀。

今次陳靜飾演Benz雄的妻子，兩人現實的年齡，分別是34歲與75歲，不但是正宗「老牛食嫩草」，戲內陳靜更成了視后佘詩曼的後母，如此顛覆的「母女」關係，未看也知道，肯定日後會充滿火花。