林凱恩爛面Look演出　「毀容妝」靠眼神做戲

無綫藝人林凱恩繼之前於劇集《隱形戰隊》飾演被逼為娼的受害者獲讚後，現時於播映中的《再見‧枕邊人》演技再度躍進，多場忍淚戲相當有感染力，加上犧牲色相爛面演出，甚有記憶點。由於大部分時間要戴上口罩，林凱恩很多時要單靠眼神演繹傷心、不甘、崩潰、驚恐等不同情緒，而每種情緒演出均相當到位。對此林凱恩感謝監製廖晉碩給予演出機會，並坦言是次角色由妝容到心理起伏變化均相當大：「佢本身有一段好夢幻、好開心嘅愛情，但去到最後要悲慘同飲恨咁離場......雖然之前都演過較慘嘅角色，但今次喺愛情方面再慘啲，係一個皮肉受傷、又要放棄自己愛人嘅悲慘角色。」

今次的特技妝容對林凱恩來說亦是「初體驗」，不但化足一小時，就連卸妝也需要半小時，林凱恩笑言一邊化妝一邊瞌眼瞓：「化妝後唔可以笑，唔可以食嘢，因為太大動作兩邊會裂開。同埋都會好痕，化完有少少敏感，但對我嚟講係一個好新

鮮嘅體驗。」爛面妝的像真度不但嚇親林凱恩自己，就連導演也不敢拍得太近：「佢驚出唔到街！」

另邊廂，劇中張曦雯因對父親杜燕歌一直以來的疏忽感到相當自責，最終崩潰爆喊。拍攝該場戲有三大層次，該場戲約3分鐘，張曦雯先後展現了憂慮、釋懷、無力、自責、淒涼等不同情緒，就連喊戲都有多個層次！加上11秒憂鬱出浴大騷白滑香肩場口，相當吸睛，難怪獲讚演技大有進步。張曦雯受訪時自認是多愁善感及眼淺的人，並坦言若對手及對白帶動，情緒會來得更自然。