張振朗舊愛陳芷尤晒鑽戒宣布婚訊　雙喜臨門好幸福

現年35歲的張振朗舊愛陳芷尤自2019年離巢無綫後，就返回家鄕新加坡繼續發展演藝事業，有事業之餘，原來她感情亦已經有着落。她今日（13日）在社交網更宣布喜訊，並寫道：「This year, another thing to be thankful for…Someone stole my heart, so I’m stealing his last name. （今年，還有另一件事值得感激…有人偷走了我的心，所以我偷了他的姓。）」

相中所見，陳芷尤大晒求婚鑽戒，兩人手拖手站在船頭，身後設有「MARRY ME」字樣的燈牌及大量氣球同大紮玫瑰花，雖然男方樣貌未有曝光，但見陳芷尤依偎在男友懷中一臉幸福，非常甜蜜，不少圈中好友同網民都紛紛留言送上祝福！其實昨日（12日）適逢陳芷尤35歲生日，想不到她翌日就宣布好消息，雙喜臨門！

陳芷尤接受東網訪問時透露與男友拍拖不是很長時間，但大家都有很多共通點，一起不久大家都有談及結婚，她大爆男友於遊艇上向她求婚，她亦感動落淚，又表示明年會於新加坡、香港擺婚宴，她謂：「男友係新加坡人，但係我婆婆、姨媽喺香港，婆婆太老嘞，唔方便飛去新加坡，所以兩邊都會擺。」

好友朱智賢說：「佢之前喺短訊話有嘢同我講，我問佢係咪訂咗婚，佢都好驚訝點解我估到，（你識佢男友？）我唔識，但佢哋未正式一齊嗰陣佢有同我提過，芷尤都有邀請我去新加坡飲，如果我有時間一定會飛過去。」