與Nathan疑同居證據被翻　Day經理人：經過了解沒有繼續發展

女團COLLAR成員Day與《造星V》Nathan傳出戀情後，外間反應相當之大。由於二人未有公開否認，令傳聞更甚囂塵上。有粉絲主動找尋2人拍拖的證據。結果從Day之前幫自己的黑貓開了個「許軼個仔」社交平台中找到絲索。

其中一張她身後曾出現一個白色咕𠱸或是椅背類似的物體，以及啡色牆壁，巧合地這個白色椅背亦曾出現於Nathan參選《造星V》時的直播中出現，根據時間推論，2人大可能在Nathan 7月退選前已經到訪過對方家中，關係匪淺。此外，早前Nathan在陳蕾演唱會上出場時，觀眾席上的Day2表現得格外興奮。由於Nathan曾被傳出向前女友借錢的前科，粉絲擔心戀愛腦的Day會變成「提款Day」。紛紛到她的社交平台留言，表明態度不接受她與Nathan拍拖，勸她回頭是岸。不過，對於撻著Nathan一事，Day經理人今晚（13日）於社交平台留言，否認戀情：「想交代一下，Day上年年尾經過朋友介紹而認識Nathan，過咗一段時間的了解，並沒有繼續發展情侶關係，多謝大家關心，報道中的很多都是不實謠言。」