西班牙豪放女　拋胸露股

西班牙女郎向來予人熱情豪放又狂野嘅感覺，而來自呢個國度嘅性感女網紅同樣散發出無比熱力，好似身材火辣嘅Montse Roura正係最佳例子，而佢嘅寫真相露肉度高，中門大開可謂濕濕碎啦！

熱愛跳舞

唔少人都係透過舞蹈，領略到西班牙女郎熱情嘅個性，只係講到舞蹈種類之多，就要去西班牙加泰隆尼亞體驗一下，皆因當地有超過500種唔同嘅舞蹈，加上極具地方色彩嘅音樂，對鍾愛藝術嘅朋友嚟講，係個相當唔錯嘅體驗好地方。而出生於加泰隆尼亞赫羅納嘅

Montse Roura，自細喺呢種充滿藝術嘅環境長大，因而培養出熱愛表演嘅個性。

據佢稱，因為自細鍾意跳舞，所以從來唔懼怕喺人前表演舞蹈之餘，更享受表現自我嘅滿足感，加上佢五官標致，身材又玲瓏浮凸，故此喺大學時期經常以兼職模特兒身份為雜誌拍攝時裝照，並獲得一定嘅知名度，但有趣嘅係，佢當時並未諗過做模特兒，反而希望能成為一位旅行家。

重新出發

為咗實現夢想，大學畢業後佢便開始經營社交帳號，並積極分享旅遊照及心得。但佢發現只有分享比堅尼照，網民嘅點擊率至會好高，其他嘅風景照僅屬一般，而呢個結果令佢好嬲又好笑，嬲嘅係佢每篇旅遊心得都係認真書寫，卻換嚟冷淡嘅反應，而好笑嘅係發現自己朝住模特兒界發展，可能會更加適合。

原來自從佢喺社交帳號分享寫真照後，便頻頻獲得模特兒事務所邀請，甚至以前有合作過嘅商品品牌，亦問佢有冇興趣拍廣告。經過考慮之後，佢便決定重新出發，全身投入模特兒界，同時將社交平台換上新主題，就係主打性感寫真，結果一如所料，令佢喺短時間成為炙手可熱嘅性感模特兒兼網紅，拋胸露股盡情吸金。

Profile

出生地：西班牙

身高：170cm

三圍：35F-25-36

雖然Montse Roura嘅樣貌及身材均高質，但網紅事業並發展得一帆風順，早前便因寫真照過於性感關係而被封，不過個性堅強嘅佢卻並無因此被打敗，重新出發嘅佢人氣依然強勁。