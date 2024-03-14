星玄｜龍女黃心穎日本續度蜜月　肚凸凸疑佗B

今日係3月14日農曆二月初五，是日最旺嘅生肖係龍，財運佳，投資可一試，但要謹慎行事。去年底升呢人妻嘅「龍女」黃心穎，早前就同老公泥鯭（黎萬宏）去到有「人間天堂」之稱嘅馬爾代夫旅遊，唔單止大玩水上活動，又喺社交網上晒出多輯靚相，而近日佢哋就轉場去到日本京都繼續蜜月，其中有張相見心穎身穿厚衣但仍見肚凸凸，仲去伏見稻荷大社參拜，而伏見稻荷大社裏參道嘅「產場稻荷」，是祈願求子順產的名所，從而令唔少網民猜疑心穎係咪懷孕佗B。

心穎向來都有喺香港買樓投資，甚至喺加拿大都有物業揸手，直至2022年出售啟德天寰單位，套現1千萬港元之後，再用110萬買入，油塘單幢物業嘅一個車位，心穎依家財運佳，會唔會趁樓市低迷，再出手買樓呢，不過要記得謹慎行事。

至於今日嘅幸運星係雙子座，一分耕耘一分收穫，趁運勢強，專注事業。雙子座嘅鍾舒漫（Sherman）早喺2020年就離開舊公司，回復自由身，努力經營自己嘅社交網，直至上月初，佢以獨立歌手身份推出新歌，正式宣布回歸樂壇，仲用咗6位數字嚟拍攝MV，認真大手筆。Sherman趁運勢強，專注事業，相信你會得到你想要嘅成績。