【是日通勝】

農曆二月初五

甲辰年 丁卯月 丁丑日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上9時至11時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、嫁娶、出行

忌：修倉、理髮、開市

幸運方向：坐南向北

幸運數字：23、41、30

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：運勢好壞參半，只要多做善事可趨吉避凶。

金牛座：事業上有明顯進步，謹記回饋幫過你的人。

雙子座：一分耕耘一分收穫，趁運勢強，專注事業。

巨蟹座：愛情運非常好，無事獻殷勤，伴侶更愛你！

獅子座：貫徹量入為出策略，財政上立於不敗之地。

處女座：理財有道，收入水漲船高，毋須為生活操心。

天秤座：愛情運欠佳，不改變被動心態，難打破悶局。

天蠍座：多一事不如少一事，待人接物愈低調愈好。

人馬座：勿為自己製造麻煩，有些事情不要太執着。

山羊座：心浮氣躁無助解決問題，保持冷靜最重要。

水瓶座：包容不等於縱容，要讓伴侶明白你的底線。

雙魚座：投資市場風高浪急，持觀望態度比較穩陣。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）龍 財運佳

（跌）羊 狀態差

鼠：金錢運差，須小心理財，控制購物欲。

牛：知足常樂，不安於現狀，將自討苦吃。

虎：受怕輸心態影響，做事作風舉棋不定。

兔：個人魅力不足，心急脫單易弄巧成拙。

龍：財運佳，投資可一試，但要謹慎行事。

蛇：愛惜身體，不要拿自己的健康作賭注。

馬：為職場生涯作規劃，有目標才會成功。

羊：是日沖煞，身心勞累，工作表現欠佳。

猴：桃花旺，跟伴侶心有靈犀，甜在心頭。

雞：工作順利，得上司賞識，上位不是夢。

狗：心思縝密，態度嚴謹，工作表現出色。

豬：得財有難度，宜勒緊褲帶，節約開支。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

信、解、行、證

佛學中的「信、解、行、證」，跟玄學是兩個相互關聯且有趣的概念。「信、解、行、證」是指一個人在面臨某種信念或理論時，進行信任、理解、實踐和驗證的過程。玄學則是一門探討超越感官經驗的知識和現象的學科，通常涉及靈性、命運和宇宙奧秘。

「信、解、行、證」強調的是人們對於信念的形成和實踐的過程。一個人會根據信仰或理論來指導自己的行為和思考方式，這種信念可能是來自於宗教、哲學、科學或其他形式的知識體系。通過深入學習和思考，人們可以更好地理解這些信念的內涵和意義。但是單純的信仰和理解，不足以讓一個人真正了解和實踐這些信念。實踐是「信、解、行、證」過程的重要一環，它要求人們根據自己的信念來行動，並將其應用於現實生活中。這可能包括實踐某種宗教儀式、遵守道德準則、達成目標或追求個人成長。

至於行證是「信、解、行、證」的最終階段。這一階段涉及驗證信念是否在實踐中得到支持和證實。這種驗證可以通過個人的經驗、科學研究或其他形式的證據來獲得。通過行證，人們可以確定自己的信念是否可靠，並且能夠指導他們的生活。

玄學則是一個更加神秘和抽象的概念，涉及超越感官經驗的知識和現象，研究對象可能包括占卜、塔羅牌、星座學和靈性修行等。儘管玄學的理論和實踐常常缺乏科學的驗證，但它對於人們探討宇宙和人生意義具有重要價值。但我深信「信、解、行、證」和玄學可以相輔相成，豐富人們對於信念和超越感官經驗的理解，達到更深層次的思考和覺醒，並在追求真理和意義的道路上不斷成長。