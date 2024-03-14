悉尼唐人街的日與夜　型男索女陪你睇煙花

繽FUN星網一連四集特備旅遊節目《識玩識嚟Sydney玩》，梅小惠以靚聲導航帶大家捐窿捐罅暢遊悉尼，「靚女惠」提供不少私人珍藏照片，首次在節目中絕密曝光，保證觀眾看得嘩聲四起。靚女惠作為龍的傳人，在悉尼遊玩一段時間後思鄉病發作，第三集一於帶大家到澳洲規模最大的唐人街，再去達令港近距離欣賞煙花。今集《識玩識嚟SYDNEY玩》更請來「哥哥」張智霖分享唐人街經歷，以及澳洲「地膽」宋熙年提供在悉尼遇見野生袋鼠的貼士，立刻去片！

悉尼唐人街位於中心商業區，由中央車站步行5分鐘即可到達，十分便利。只要看到以金箔包裹的黃色尤加利樹雕塑、象徵唐人街入口的金水口，就證明你去對了地方。悉尼唐人街主要涵蓋德信街，頭尾兩端設有極具中國風格的牌坊，沿途有不少中國菜和亞洲菜餐廳，無論是飲茶吃點心，或者吃一碗魚蛋粉也行，一定能夠滿足你的亞洲胃。靚女惠再為大家推介一間售賣帝皇餅的小食店，不要看它店面面積細小，而且食物售價相宜，帝皇餅不但味道出眾，而且經常大排長龍。

稱得上是全澳洲規模最大的唐人街，豈只得一條街道，德信街的周邊範圍，還有不少亞洲食肆和商舖，其中位於禧街的跳蚤市場和大型商場，足夠你遊玩一整天。談及唐人街最大特色，必定是每逢周五晚上，德信街會搖身一變成為人山人海的夜市，可以盡享亞洲各國特色小食，更有藝術家和設計師擺放攤檔，售賣漂亮的手工藝品。

至於距離唐人街大約10分鐘路程的達令港，優美海港景觀毋庸置疑，沿岸更有眾多酒吧和餐廳，讓大家邊享受美食邊欣賞美景，加上水族館和海事博物館，名副其實老少咸宜。最重要的一點，是必須安排周六前往達令港，因為每逢周六晚上可以近距離欣賞逾5分鐘的煙花匯演，不論一家大細、熱戀中的情侶，甚至是型男美女都專誠前往觀看，親身看過的話保證你大感震撼，不過靚女惠在此提醒大家，煙花匯演每個月份均有不同安排，大家到訪前記緊上網做足功課。

張智霖得知靚女惠帶大家玩盡唐人街，亦趁機會分享自己在悉尼唐人街的難忘經歷，至於在澳洲生活多時的宋熙年，更加分享在悉尼遇上野生袋鼠的貼士。還等甚麼？立刻觀看今集《識玩識嚟SYDNEY玩》！