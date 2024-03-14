MIRROR倫敦騷被批大縮水　「姜神」鬥舞環節被Cut

男團MIRROR巡迴演唱會首站前晚在倫敦The O2 Arena圓滿落幕，演唱會歷時2小時10分，12子施展渾身解數炸爆舞台，不過舞台效果設計簡單，就連「姜神」dance battle環節亦被刪減，有樂迷狠批整個演出大縮水。

MIRROR將去年底在亞博舉行的16場演唱會延續到倫敦，演唱會在前晚8時半舉行，全場近乎爆滿，MIRROR共演唱27首歌，比起在亞博唱少了一小時，歌單亦減了10首，有粉絲指今次舞台設計簡陋，沒有任何升降，而且舞台與觀眾距離較遠，成員與台下粉絲互動變少，現場氣氛大打折扣，就連備受矚目的「姜神」鬥舞環節亦不復見，令粉絲們大失所望。不過，Stanley的巨胸就繼續大放送，他與Jeremy合唱《Fever》時再次真空上陣送上「大表波」。

而「教主」Anson Lo的父母和胞姊亦飛到英國支持，「教父」和「教母」對於兒子及MIRROR有幸登上殿堂級場館開騷感到自豪，而「教姐」則表示：「細佬由細到大都鍾意表演，佢好熱愛舞台，所以全家人第一次嚟英國支持，順道玩幾日。」身處英國的填詞人黃偉文（Wyman）繼日前與MIRROR幾位成員敍舊後，前晚亦有入場支持，他甫入場即引來大批「鏡粉」歡呼，Wyman事後在社交平台分享網民的影片，留言笑指：「嚇死我，叨光了，多謝大家」，之後他再留言：「嚇到我怕羞晒，唔係幾敢同大家揮手！唔好意思，我唔係冇禮貌，係覺得喺人哋嘅演唱會唔應該咁張揚。希望大家明白。」

鏡仔日前飛抵英國後，除了積極綵排，亦趁機四出遊覽，呂爵安（Edan）在社交平台分享大擦生蠔等美食，姜濤則自爆做「外賣仔」攞外賣及做信差；12子完成英國站後，英國時間14日晚則移師曼徹斯特演出。