高圓圓趙又廷結婚10年恩愛如初　隔住口罩都要Kiss

內地女星高圓圓同台灣藝人趙又廷結婚10年，近年定居北京嘅佢哋，農曆新年間亦有帶囡囡一齊返台探親，期間一家三口亦去咗公園享天倫樂之餘，情到濃時2人更隔住口罩當街接吻，認真閃到盲。

日前（12日）高圓圓戴帽、黑色口罩，遮得相當密實咁陪囡囡出門踩單車玩，期間高圓圓亦先為自己買杯提神咖啡，之後再同囡囡去公園玩，途中高圓圓雖然有拉低口罩飲咖啡，但經過有人嘅區域時，又會快速戴好口罩。另外，陪囡囡喺公園玩嘅高圓圓，似乎亦童心大爆發，同囡囡玩轉公園所有遊樂設施之餘，盪鞦韆時更笑容滿臉，母女2人玩得相當盡興，直到下午1時許先見到趙又廷嚟公園會合，而一見到老公過嚟嘅高圓圓，更猶如少女般即刻飛奔過去攬實趙又廷，更連口罩都未除就即刻Kiss，感情甜蜜。

而喺公園度過愉快時光嘅一家三口，喺下午5時許，亦換上一套服裝到趙又廷父母家，準備為趙又廷母親慶祝生日，去到夜晚9時許，食完飯嘅眾人亦全程有講有笑，向來體貼細心嘅趙又廷亦喺後面為妻女開門，2人恩愛如初嘅舉動認真羨煞旁人外，高圓圓同奶奶嘅關係睇落亦算親密，分別前雙方更用力擁抱，囡囡則夾喺幾位大人之間，整體望落溫馨又幸福。