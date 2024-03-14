東方日報C1：搵楊冪趙麗穎救票房？章子怡爆Seed鬧白癡

內地影后章子怡失婚後首部作品《醬園弄》日前煞科，視之為「翻身作」的她不容有失。有網民爆料指她為了谷起該片熱度及票房，主動要求加入兩大流量女星楊冪及趙麗穎，嬲爆的子怡火速否認，更爆Seed直斥「白癡」！另外，日前她帶同兒子現身電影煞科宴，致謝時一度感觸哽咽，並感謝導演陳可辛給予她重生機會。

改編自真人真事殺夫奇案、由陳可辛執導的電影《醬園弄》，開拍以來是非不斷，除了主演的章子怡外，內地兩大花旦楊冪與趙麗穎就「女二」位置爭崩頭，官方隨即表示會依照演員的出場次序來排序，而由去年12月底開拍至本月初煞科期間，劇組一直未有公開進度，非常神秘。日前電影舉行煞科宴，不少網民買定花生等睇楊冪與趙麗穎「高手過招」，怎料兩人均未見現身，反而子怡帶同兒子出席，盡顯主角地位！

網民道歉撲火

電影的焦點一直落在楊冪與趙麗穎身上，近日有網民爆料，指子怡對自己近年的票房不滿意，認為成績大不如前，故希望藉《醬》片衝上票房冠軍，再次迎來事業高峰。該片是她離婚後首套作品，自然格外緊張，故當初託陳可辛邀請楊冪參演，而她私下與趙麗穎關係友好，着對方參演一角亦很正常，希望兩位炙手可熱的花旦能推高票房；而她們的排位之爭，子怡坐收漁人之利，認真高招。

不過傳聞曝光不久，子怡即「蒲頭」爆Seed大罵：「並沒有！shut up idiot！（收聲白癡)」發文者見她嬲到震，即留言撲火：「鄭重澄清一下，我聽說的都是八卦，章子怡小姐的電影我都看了，最喜歡的是宮二（子怡於《一代宗師》的角色），剛才的言論有失偏頗，向小姐姐道歉，小姐姐罵我也認了。」

首談離婚似重生

而在《醬》片煞科宴上，子怡與男主角雷佳音上台發言，她先向一眾台前幕後致謝：「我首先想說謝謝所有人，每一位兄弟姐妹對《醬園弄》的愛，為這部電影付出的一切，謝謝大家，你們辛苦了。」她感激陳可辛給予機會：「我想跟導演說謝謝你，我始終是這句話，謝謝你一直堅持，可能一切人生的旅途其實……謝謝你。」期間她一度感觸哽咽，指導演通知她要拍該片時，她還未有子女，又首度開腔談離婚：「這一路好像有很多很多的變化，但是你一直都在，我感謝你一直堅持做《醬園弄》，感謝你一直認為我是唯一的選擇，感謝你給了我重生的機會，我相信對我來說是人生路程一個新的起點。」

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