《變種特攻》美國女星奧莉花美恩自爆患乳癌切除乳房保命

美國女星奧莉花美恩（Olivia Munn）日前出席《奧斯卡金像獎》的慶功派對，而昨日43歲的她突然於社交網站自爆去年4月患上乳癌，之後並接受了雙乳切除手術。

奧莉花於社交網站公開抗癌期間的照片以及撰長文講述患癌經過，表示她和妹妹的BRCA基因檢測（即乳癌遺傳基因檢查）檢測呈陰性，她的乳房 X 光檢查結果也顯示為陰性。她的醫生決定計算她患乳癌風險評估分數，以防萬一。結果她的風險為37%，她的醫生告訴她先進行MRI檢查（磁力共振掃描），然後進行超聲波等檢查，證實她的兩邊乳房都患有「管腔B型乳癌」（Luminal B），這是一種「侵襲性、快速轉移的癌症」。30日後，她接受了雙乳房切除手術，在過去10 個月裡總共經歷了4次手術。她表示醫生救回她一命，在文中她亦感激家人、朋友等支持，並非常感謝男友John Mulaney花了幾個晚上研究每一次手術和藥物的副作用和康復療程。而她亦透露放了她們的兒子Malcolm照片在床前，好讓她醒來後睜開眼睛時第一個可以看到他。男友亦有留言多謝奧莉花為他們辛勞地抗戰。除了男友之外，她的一眾圈中好友包括女星謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）和德國女星Heidi Klum等亦有留言祝福她。

奧莉花生於美國俄克拉荷馬州，她的母親Kim Schmid是越南華僑，而父親Winston Munn則是美國人，她兩歲時母親改嫁給一個美國空軍軍人，他們舉家搬遷了數次，最後搬到了繼父部隊所駐紮的日本東京。這段時間裡，她曾參演地方戲劇，也曾當過時裝模特兒。在她的母親和繼父離異後，兩母女回到了俄克拉荷馬州，並且在當地讀書，大學時間她主修新聞學和副修日本戲劇。畢業後，奧莉花移居加州洛杉磯開始了自己的職業生涯，2004年，她擔任霍士電視台的記者，後來轉任模特兒及演員。她參演電影包括《變種特攻：天啟滅世戰》（X-Men：Apocalypse）以及《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2）等。