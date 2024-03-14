轉廢為寶 | 蘋果皮大有用處

「一天一蘋果，醫生遠離我」，這句話相信大家都聽過。不單蘋果的果肉大有益處，就連蘋果皮也是，不過不少人不愛果皮的口感，或是擔心洗得不夠乾净，總是去皮吃。餘下的蘋果皮只能掉去垃圾桶，但網上流傳原來蘋果皮還有其他用途。

1.消除疲勞

可以將蘋果皮製成浴鹽。首先，將蘋果皮放在通風良好或陽光充足的地方晾乾或風乾。晚上泡澡時，可以把蘋果皮用紗布裹好或放入網兜，在浴缸裏靜置幾分鐘後，大家再進入浴缸泡在其中時，便能聞到青澀的香味，由於蘋果屬於薔薇科植物，其散發的芳香氣味有放鬆身心的作用，可消除疲勞及身心壓力，十分療愈，或直接用蘋果皮擦拭皮膚，蘋果皮富含的多酚能達到美膚效果。

2.除垢

鍋、盆用久了之後底部常會有烏黑的鍋垢等黏附，清除起來頗為費勁，其實可以先倒入清水，再投入蘋果皮煮開，利用蘋果皮所含的有機酸與鍋垢產生的化學作用便能輕鬆去除。另外也能直接使用蘋果皮清潔水槽，由於蘋果皮含有蘋果酸，因此更容易去除水漬等鹼性污漬，最後清水一沖，就能看到乾淨如新的水槽。

3.唇膜

把蘋果皮連小塊果肉削下，滴上少許蜂蜜，敷在嘴唇上即可。蘋果所含的酸性成分對嘴唇有溫和滋潤的效果，能預防嘴唇乾燥開裂，回復光彩潤澤，同時蜂蜜也有很好的保濕效果。兩者搭配，護唇功效翻倍，尤其適合在環境乾燥的秋冬季或室內使用。

4.蘋果茶

喜歡喝茶，特別是喜歡喝果茶的朋友一定要試試以蘋果果皮沖泡的茶，其具有濃郁香氣，茶香與果香完美融合而不突兀。炮製方法很簡單，將果皮切成細條，放入茶壺中，然後倒入熱水和紅茶茶包，待片刻後，就能品味。