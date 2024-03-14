晒線騷42吋長腿　陳逸璇做獨立歌手響頭炮

自離開環球做獨立歌手後，陳逸璇（Jolie）第一個作品終於面世，新歌《Thru the Night》由她親自作曲及填詞，連MV監製都做埋，新歌講述女性的Sexual Attraction(性吸引力)，歌詞露骨，MV亦相當激烈，Jolie以泳裝上陣，曬線兼展示42吋長腿，雖然一件頭款式，但款式相當性感，為了以最佳狀態示人，Jolie之前做了21日的detox，有五天只渴菜湯和水，希望以最好狀態演出，是對觀眾的尊重。她表示：「嗰日由朝早4點開工，拍到凌晨3點，影足24個鐘，着住泳衣換咗好多甫士，最辛苦係天氣好凍，上年11月拍，嗰晚只有10度，原本構思係我要瞓喺水池裏面，點知Studio夜晚供水量不足，注唔滿個水池改為瞓地，全身搽濕，呈現濕身浸浴在Martini中，坐喺古董開篷車兜風嘅畫面，都用咗大量CG效果。」

因工作團隊屬全男班，笑謂着住泳衣有少許尷尬，但看到後期效果，覺得一切都很值得，直言是一生中最滿意的作品。MV講述Jolie走進酒吧，看到霍哥演的bartender，她喝下一啖美酒，像進入夢幻世界裏面，她指霍哥充滿喜感，是次是性感與搞笑結合，望觀眾有一個視覺與聽覺的衝擊。「呢首歌係捕捉兩性之間嘅吸引力，鼓勵女性表達自己嘅渴求及接受自己真實情感，可以大膽追求，亦代表我依家做獨立歌手，可以無任何束縛去追夢。」是次自資出歌花了六位數字，笑指是人生第一次最大的投資，而且由製作到宣傳都一腳踢，壓力甚大，已有兩三晚發噩夢，不過學會很多，有好大滿足感。