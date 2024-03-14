$48鮮蓮海皇冬瓜盅　京式片皮鴨$68/隻　富臨皇宮真抵食真好食

【營業資訊】富臨皇宮以親民, 海鮮晚飯、地道見稱, 掌廚了解市場和顧客需求，定期更換菜單，確保時令食材入饌，配合季節適時當造食材，務求發揮食物最天然的味道, 今期晚飯4大優品(四選一)鮮蓮海皇冬瓜盅HK$48/個，京式片皮鴨HK$68/隻，HK$48/半隻，生猛龍蝦HK$168/隻(約一斤)，脆皮童子雞HK$28/隻。

繽紛歡樂全包宴12位用，龍蝦固然最受歡迎，鴻運乳豬糅合了中西食材的配搭原理，除了堅持傳統風味，也融入新穎的佐食方式，實在不可多得。

澳洲龍蝦沙律，鴻運乳豬全體、碧綠珊瑚螺片、龍皇百花釀蟹鉗、花膠黑蒜燉水鴨或高湯竹笙燴燕窩、清蒸雙喜東星斑、原隻鮑魚扣金錢、蟹粉扒翡翠、有機野米炒飯、珍菌炆伊麵、蟠桃壽包及合時鮮果。

每席包：百威大樽裝啤酒2支，桑葚汁一盒、汽水3罐，茶芥12位及加一服務費

每席敬送： 西班牙普杜氣泡酒一支

供應日期：即日起至2024年4月30日止

顧客查詢熱線：2353 5866

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