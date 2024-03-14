阮經天新片被嘲禿頭　自爆寧願剃光：我頭超圓

台灣金馬影帝阮經天（小天）主演的黑幫電影《周處除三害》最近在內地上映，票房至今逾3億6千萬人民幣，且好評不斷。小天在電影中一反帥氣形象，飾演造型邋遢的通緝犯，更是動作連場。早前小天宣傳電影時，被問到劇中有大量動作戲，拍攝時有否發生驚險事，他稱：「導演叫我一直跑一直跑，跑一個晚上，隔天要繼續跑，驚險倒沒有驚險，但問題是我覺得很累。」至於拍攝過程中哪個時刻會冒出想掐死導演的念頭，他笑言常常：「他剪我頭髮的時候，我真的想掐死他，尤其我隔天照鏡子的之後，我更想掐死他，我覺得要崩潰，我有一度看鏡子認不出自己是誰。」

他續稱因電影造型被網友說他禿頭，又指很擔心他的髮際線，他強調：「我沒有禿頭，頭髮是剪的，你真的不用擔心我的髮際線。」然而，當問到若要在「消不下的啤酒肚」與「不斷後退的髮線」之間二選一時，他選「不斷後退的髮線」並解釋：「剃光就好，我頭超圓。」向來靚仔的他講到什麼狀態下會被自己帥到時，他謙稱：「我已經40歲，如果是以前我會回答你，每天早上照鏡子的時候，我現在不會這樣回答你，我也不知道。」語帶無奈。