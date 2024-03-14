主題朱古力　令你保持好心情

很多人在家裏或辦公室，都會放置不同口味的朱古力，在心情不佳或繁忙的時間來一口，滿足又能即時叉叉電。坊間不時推出新口味朱古力外，還以它入饌，炮製出各式各樣的美食，臨近復活節，更有品牌率先推出主題朱古力，如此多選擇，讓大家保持全日好心情。

法國朱古力

朱古力用來做甜品固然出色，配鹹點亦有吸引力。黃埔一間五星級酒店和法國朱古力品牌合作，於即日至5月31日推出春日獻禮朱古力下午茶。鹹點推介金莎朱古力鴨肝醬，榛子朱古力外殼包住鴨肝醬慕絲，層次豐富。甜點有80%黑朱古力製作的黑朱古力蕎麥茶蛋糕、40%牛奶朱古力柚子蛋糕、白朱古藍莓蛋糕和黑朱古力熱情果蛋糕等，鬆餅更推出朱古力香橙口感，配一口繽紛士多啤梨朱古力特飲，好滿足！惠顧兩位用下午茶套餐，每人可獲贈片裝朱古力。另外，酒店咖啡廳於3月1日至4月30日推出「韓式滋味饗宴」精緻自助晚餐，到時會有醬油醃大蝦和各款韓式烤肉等美食，食完下午茶再歎自助餐夠晒豐富。

比利時之選

比利時有眾多朱古力品牌，每次去都會大量返來手信。尖沙咀一間五星級酒店自助餐廳於即日至4月推出比利時朱古力下午茶，打造出黑朱古力牛肉酥盒、朱古力香腸卷、比利時脆朱古力蛋糕和七彩朱古力窩夫條等鹹甜美點，讓大家來個比利時甜蜜之旅。

水果芳香

朱古力加入水果，甜酸芳香。比利時朱古力品牌推出春季限定朱古力系列，當中會有3款水果造型的朱古力，包括杏仁甜橙蓉白朱古力、熱情果朱古力餡黑朱古力和開心果車厘子蓉白朱古力，另外還有4款迷你復活蛋供應。此外，品牌亦有全新朱古力迷你撻系列，包舌有榛子朱古力、朱古力醬黑朱古力、開心果白朱古力和士多啤梨朱古力，風味各有不同。

堅果添口感

朱古力加不同的堅果，提升口感。意大利雪糕朱古力品牌今年推出的復活節系列2024，朱古力蛋就有Chocoviar牛奶脆片朱古力、原粒皮埃蒙特榛子牛奶或黑朱古力，以及焦糖鹽味杏仁朱古力等選擇。Chocoviar開心果巧克力蛋鐵罐有白朱古力和開心果醬，配開心果、拖肥碎和可可碎粒，送禮可揀春日朱古力花形鐵盒、春日迷你圓形小鐵盒、春日朱古力小兔鐵盒和春日復活蛋鐵盒等，其他有榛子70%特濃黑朱古力蛋、榛子牛奶朱古力蛋、迷你朱古力蛋、牛奶朱古力或黑朱古力小雞、小兔等，選擇相當多。

敲出驚喜

朱古力復古蛋內藏驚喜，搵到敲開玩小朋友最開心。本地朱古力品牌今年推出的主題朱古力，就有敲敲復活蛋，內有椰子味小兔、杧果熱情果味小雞和字樣朱古力等，潑墨塗鴉造朱古力蛋內是迷你棉花糖。兔仔頭果仁朱古力和小兔手作朱古力套裝，可讓各位發揮創意，另多不同造型的朱古力和復活蛋禮盒、朱古力棒棒和小兔花園朱古力，軟萌可愛。

尋找復活蛋

來到復活節，搵復活蛋是重要活動之一。尖沙咀英式百貨店於3月23日至4月1日舉行復活節尋蛋之旅，店內不同角落會隱藏復活蛋，找到的話會有神秘禮品1份。店內當然有復活蛋選擇，以蘇格蘭蛋作靈感設的Easter Praline Scotch Egg，朱古力夾心蛋油梅爾風味牛奶朱古力夾心配香橙慕絲，外層是榛子果仁和可可碎，切開猶如甜食的蘇格蘭蛋。另一款Crème de la Cream Easter Eggs以牛奶朱古力蛋配士多啤梨和香檳忌廉，再加香檳甜酒糖衣外層配手繪花紋，每隻都獨一無二。吃朱古力之餘，可品嘗清新的復活節茶或主題糖霜餅乾等，附屬餐廳於3月29日至4月1日有兒童下午茶，邊玩邊食，氣氛更愉快。