Jer新歌MV向偶像致敬　荒謬怪誕造型拍MV

男團MIRROR成員柳應廷（Jer）由推出第一首單曲《水刑物語》開始，一直都在創作與主流音樂作品迥異的歌曲，每一首歌曲為樂迷帶來驚喜的同時，有時亦會予人怪誕感覺。不過Jer卻覺得怪誕都有其獨特魅力，就好似他的偶像導演添布頓（Tim Burton），受人愛戴追捧，而新歌《筆觸男孩憂鬱之死》，就是唱出Jer在音樂創作路上的心聲。

Jer鍾情添布頓的作品，今次《筆觸男孩憂鬱之死》的創作靈感，也來自添布頓，Jer道：「我好喜歡添布頓創造嘅世界，不論畫作還是電影，荒誕得嚟又帶有獨特嘅魅力，新歌就係由佢畫家同導演呢個角度去切入：無論你係乜嘢人，只要相信自己，堅持做自己覺得啱同開心嘅事，最終會建構到屬於自己嘅世界。」Jer深信，不論做任何作品，只要堅持自己，到後來回望，就會見到由自己一手打造，屬於自己的音樂路。

所以今次新歌找來全新班底合作，包括作曲的T-Ma及填詞的鍾說，來個新嘗試，Jer很喜歡這個組合道：「T-Ma好快就諗到好得意，市面上又唔多見嘅旋律，至於鍾說，我哋傾歌詞內容時，都不期然講起尊尼特普（Johnny Depp）同添布頓，於是我哋就諗到不如用畫家角度，唱出我嘅想法。」鍾說特別在歌詞中加入了一些添布頓電影的元素，大家聽歌時可以細心發掘一下。

既然歌詞裏面出現了添布頓的元素，今次MV也就順理成章，讓Jer以怪誕造型演出，Jer介紹道：「我好鍾意電影《怪誕屍新娘》（Corpse Bride），所以MV其中一個黑白間西裝造型，靈感就係來自電影裏面嘅主角Jack，而我身上嘅玩具：恐龍、權仗、車、玩具珠寶等等，其實代表每個人內心嘅欲望。除此之外，我個妝就好似一個畫家喺我塊臉上面繪畫，畫咗唔同嘅彩繪。」而Jer飾演的瘋狂角色，就是一位創造家，在帶大家參觀他所創造的地下收藏室。Jer繼續介紹MV道：「其他角色嘅眼耳口鼻都畫喺唔同地方，呢啲都係我所創造嘅人物。喺收藏室裏面，每通過一度門，就好似帶聽眾逐步深入我嘅收藏世界。」

添布頓（Tim Burton）被形容為怪誕導演，那麼Jer也是一個怪誕的人嗎？他親自解構道：「我都係一個怪怪地嘅人，因為我鍾意玩，行為有時都有啲怪異，例如成日大叫、暴走，打牌自摸都會咁，我有時都控制唔到，玩起上嚟就會好癲，所以我唔驚『怪誕』呢個形容詞，亦唔覺得陌生，只要自己開心Enjoy就得，實行用自己魅力感染人哋。」