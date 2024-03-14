Enigma GT氫電混能　未來「意」念

Enigma GT的前衞頂篷設計，可整個連擋風玻璃、錶台及車門一體式上揭打開，充滿未來感又不失優雅。（互聯網）

明年是意大利著名設計工作室賓尼法利納（Pininfarina）成立95周年。為迎接這個大日子，團隊展開了一項全新虛擬設計研究，以新視角探討未來移動出行對新一代駕駛者有甚麼啟發和應用。最近發表的Enigma GT概念車便是集研究結果之大成。

一體式上揭頂篷

Enigma GT是一款充滿未來感和意大利風格的高性能概念2+2 GT，建基於碳纖維單體殼底盤打造，車重1,690kg，並擁有46:54前後重量分配。車身最大特色，莫過於整個連擋風玻璃、錶台及車門一體式上揭打開的獨特頂篷，造型極之前衞。車長4,580mm、闊1,950mm、高1,230mm，儘管尺寸緊湊，但通過極短的前後懸設計，為其帶來2,880mm相對較長的軸距，成就寬敞的2+2內部空間。

科技感車廂設計

動感與科技感兼備的車廂，採用大量可持續物料及碳纖維鋪陳。T形操控台配備特長玻璃顯示器、新型多功能軚環及中央觸控屏幕，同時整合層流式空氣系統，帶來潔淨舒適乘坐空間。駕駛者還可透過AR擴增實境擋風玻璃獲得即時駕駛輔助，包括提供興趣點（POI）以實現無縫導航、識別盲點並向駕駛者發出警報，以及整合高級駕駛員輔助系統（ADAS）功能以增強安全性。當然唔少得自動駕駛系統，讓乘客隨時享受輕鬆出行的美好時光。

550km續航里程

動力方面，搭載創新氫電混能及AWD全輪驅動系統，由一具中後置2.5L V6渦輪增壓氫動力內燃引擎負責驅動後輪，而前輪則由一具前軸電馬達驅動。氫引擎可輸出約440PS最大馬力，前輪電馬達的最大馬力則約270PS。完成0~100km/h加速少於4秒，最高時速電子鎖定為250km/h。車上配備容量達9kg的儲氫缸，入滿氫燃料只需5~6分鐘，配以10kWh電池組，提供約550km綜合續航里程。

高效空氣動力學

中後置引擎布局對於2+2車型來說並不常見，凸顯Enigma GT毫不妥協的個性，亦因此換來較短的車頭設計；同時透過優化車身底部的整流罩及廣泛使用空氣動力學元件，實現0.24Cx低風阻系數。當中的主動式空氣動力學元件包括前部百葉窗式主動進氣冷卻導流裝置、主動前輪導流板、主動式氣動「三角」尾翼等，減阻之餘能保持充足下壓力，使之無論是處於高性能駕駛或低耗能巡航，時刻保持着高效空氣動力學性能。