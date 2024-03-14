全新Tasting Menu　驚喜又美味

時下好多餐廳為了吸引有要求的食饕，不時推出新餐單，並糅合不同元素創作新口味以滿足愛追求新鮮感的年輕食客，好似選用本地農作物、老字號品牌醬料等，配以精湛的烹調手法，帶來別出心裁的創意滋味，滿足一眾食客的不同要求與需要！

撐本地食材及可持續發展

位於灣仔、主打「農場到餐桌」理念及可持續發展並支持本地農作物的餐廳，由「廚魔」Alvin及主廚Kasey主理，早前推出了全新兼具理念與創意的全新「嚐味晚餐」，設有3道菜及8道菜套餐選擇，當中除了招牌菜外，還有一系列採用可追溯源頭的本地食材入饌的全新菜式。3道菜套餐可自選頭盤、主菜及甜品；頭盤有不少令人驚喜的選擇，好似「基圍蝦千層酥」，將本地養殖基圍蝦以48°C真空慢煮10分鐘至半熟後打成他他般鬆軟質感，配上香葱、茴香和檸檬香油，鋪上意大利小黃瓜茄子泥、話梅醬汁和一層酥脆的春卷皮，伴以加入經3日慢煮、以蝦米和不同香料及辣椒提煉而成的自家製蝦米油製作的蝦米蛋黃醬，將本地海鮮美味盡展現。而「醃製牛舌」是將牛舌以檸檬、青檸和不同香料醃製72小時後慢煮6小時而成，再把軟腍牛舌稍炙，令脂香四溢，伴以「美珍雜錦醃菜」包括蕎頭、子薑、青瓜、木瓜等，有助平衡牛舌的膩口感。主菜有以本地豬肉入饌的「香港家豬炸肉扒」、烤沙巴龍躉、新鮮虎蝦意粉、是日海鮮等選擇，更可額外加錢品嘗招牌菜的「鴻運農場平原雞」，皮脆肉鮮嫩又散發椰子香，配以二澳米和多款時令菇菌製作，米香十足又富嚼勁，羊肚菌及黑皮雞樅菌經炒香散發馥郁香氣，令人回味。至於8道菜餐單的必試是「八珍豬腳薑」，以傳統「豬腳薑」為靈感，將豬腳拆肉、切碎、捲起後封煎，配上以八珍甜醋醃製的油封本地初生雞蛋黃來代替傳統的薑醋蛋，再伴以八珍甜醋泡沫、美珍排骨醬製成的香甜肉汁和糖薑，顛覆了傳統形態登場，驚喜之作。

手工意菜創意食味兼具

另一間位於金鐘亞洲協會香港中心內的意大利餐廳，早前由行政總廚峰師傅設計出全新的5道菜「嚐味餐單」。由清新鮮味的茉莉茶葉煙熏帶子掀開序幕，用上北海道刺身級帶子煮至半熟，再以黃糖與泰國生香米來煙熏，令帶子呈現金黃色澤，伴以有根菜味道的青豆醬和柚子胡椒蛋黃醬，以及香脆的風乾牛油南瓜脆片，口感食味具豐。開胃菜是西班牙52個月風乾黑毛豬炸丸子，風乾豬肉脂肪分布均勻，肉質帶點堅果香氣，切碎後混合意大利特級小麥中筋麵粉、牛油和牛奶搓成丸子炸至金黃酥脆，伴以加入丁香味道的比利時啤梨和傳統西班牙煙熏紅椒粉蛋黃醬，味道令人一試難忘。主食有美國緬因洲龍蝦自家製手工扁蛋麵，龍蝦肉質彈牙肥美，慢煮後鮮味突出，配以蛋香出眾的自家製手工蛋麵，綴以日本水菜沙律及奧思迦魚子醬，矜貴美味。主菜有香煎法國海鱸魚和美國農業部認證優質肉眼扒之選；海鱸魚肉質滑嫩但魚味偏淡，大廚特別將表皮煎香再以木魚湯製成清淡汁醬以提升魚味，並加入鮮甜的美國蟹肉、日本本菇及京葱，令味道得以昇華。而嫩滑的美國肉眼經去肥膏和筋部後，肉質軟嫩，大廚特別將荷蘭醬打成泡沫搭配。伴以爽脆的美國蘆筍、酥脆薯味濃的自家製薯片，是一道令人飽足又回味的佳餚。甜品有橘香焦糖布甸，在傳統西班牙焦糖焗蛋裏加入奶油芝士及橙皮，另外用柚子、蛋和牛油揉成凝乳，再加入紅莓乾平衡甜度和橙糖作點綴餐廳更特別為全新餐單配對了葡萄酒，大家可以額外加配來與美饌搭配，食味相輔相成，體驗更為圓滿。