李龍基突現身廣州遊艇會拒合照　被網民寸爆：唔使去監獄探老婆？

李龍基近日因未婚妻王青霞（Chris）涉逾期居留及學歷造假等事件而成為全城焦點，現時Chris還押於大欖女懲教所，李龍基風雨不改前往探監。不過日前有網民在廣州偶遇李龍基，大爆對方拒絕合照，更揶揄：「點解你唔使去監獄探老婆？『提款基』驚現南沙遊艇會，乜唔係要日日要去探霞姨咩？可能你都覺得睇完都係救唔到，倒不如返大陸拍片賺錢好過啦。」

李龍基同行有一男一女，男士手上拎着腳架，女士似是助手。該網民還透露李龍基拒絕與粉絲合照：「基哥同我哋一樣，都有點薯條食喔！但係佢好狠心拒絕咗同店裏阿姨的合照，阿姨好失落咁走開了！我心諗：有人同你合照你執到啦！」不少網民都留言揶揄李龍基：「原來咁大牌㗎」、「一開始大家以為佢係提款基，點知佢其實係計算基」

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李龍基早前曾宣布為未婚妻而封口，但近日他已陸續重投工作，除了將於本月底舉行迷你音樂會之外，還將會在下周推出新歌，日前他就率先發布新歌《雲淡風清》MV預告片，從預告片中所見，李龍基在日落時分於大草地拍攝，並獨自吹口琴，歌詞內容是他的心聲，當中一句「原來最真最好 只需簡約清淡」看來就是他自身的寫照。不過原來李龍基在MV中的造型正正與被網民捕獲當日的一樣，同樣是身穿粉紅色衞衣襯粉紅色恤衫，染了招牌粉紅色頭髮，其實他曾透露上月到廣州電視台工作時，原本計劃順便拍攝MV，但因未婚妻出事才押後。