鮮娛糧｜黎諾懿洗樓為劇集造勢　一舉動冧暈全場女士

無綫熱播劇《婚後事》自播放以來，一直掀起不少話題，當中黎諾懿不但以全裸姿態上陣，大騷「優質股」，又與賴慰玲大玩鴛鴦戲水，完全挑戰電視尺度。

早前陳自瑤親自「洗樓」為劇集宣傳，諾懿亦都有樣學樣，準備多盒茶點，期間有人大讚諾懿靚仔過陳豪，諾懿聽到後即說笑指，對着他說沒有用，要對鏡頭說才有用，之後更加多一句表示：「感覺好似去咗動物園咁」，全場即刻爆笑。

高大靚仔已經十分吸引，仲要溫柔又有幽默感，又豈會沒有女士埋身，有迷妹大問諾懿可不可以合照，諾懿即以溫柔語氣回答對方，當然可以，令迷妹開心大叫：「Oh my gosh」。不少網民看到片段後，都紛紛大讚諾懿，真的是又靚仔又沒有架子。

2022年港姐冠軍林鈺洧，參選至今一直是非不斷，去年底被爆性感現身「富豪飯局」，雖然她於社交網上發文否認，但原來她已經成功躋身富貴藝人圈，不時現身有米藝人舉辦的派對聚會。

近日林鈺洧穿上白恤衫加杏色西裝褸，「無下裝」騷盡43吋長腿，現身富婆直播主的生日派對，之後更與莊思明、劉晨芝、譚嘉儀，於廁所鏡前瘋狂自拍，看來感情相當之好。