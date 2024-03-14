米芝蓮名單出爐　即睇最上榜餐廳有邊幾間

繼早前公布的米芝蓮必比登推介餐廳，今日就有第16屆《香港澳門米芝蓮指南2024》的最新名單。今年共有95間餐廳獲米芝蓮星星，香港佔79間，澳門佔16間，有9間餐廳首次獲星星或晉升，其中6間來自香港。當中一星佔5間，二星有1間，其中一間新米芝蓮餐廳兼入選綠星餐廳，即時看看有沒你哋的心水。

米芝蓮一星有7間新餐廳上榜，其中5間來自香港，唯一上榜的中菜是香港瑰麗酒店彤福軒，由米芝蓮入選餐廳晉升為一星，中菜行政總廚李志偉師傅有超過20年經驗，招牌菜有生拆鮮魚羹和魚塘公煎焗魚嘴等。

另外4間新一星餐廳是均是供應法國菜為主。由法國米芝蓮星級女主廚Anne-Sophie Pic加持的Cristal Room by Anne-Sophie Pic於上年年尾開幕，為客人提供高級法菜，開業幾個月已獲得一星肯定。中環休閒精緻法式餐廳Racines兩位主廚Romain Dupeyre和Adrien Castillo來自法國南部，將家鄉尼斯和圖盧茲的菜式升級，打造新派南法美饌。

中環現代高級法國餐廳Feuille是法國名廚David Toutain首間海外餐廳，主要選用本地生產及有機農場食材，再結合法式烹飪手法打造菜式，令食客耳目一新。餐廳提倡零浪費烹調，因應其環保理念，今年同時入選為新綠星餐廳，可喜可賀。以黃豆製品做主角的中法特色餐廳Mora摩由米芝蓮入選餐廳晉升為一星，選用腐皮、豆漿和豆豉等食材製作創意菜式，主廚蔡明輝師傅更獲得年輕主廚大獎，令人鼓舞。

中環現代意式餐廳Noi由米芝蓮一星晉升成二星，大廚Paulo Airaudo和主廚Luigi Troiano以每天直送的日本海鮮入饌，每兩至三個月更換食材，再打造不同風味的意菜，招牌菜有北海道赤海膽加豌豆製作的蒸蛋、炭烤藍龍蝦等。可惜的是，今年沒有新入選的三星餐廳。

除了年輕主廚大獎，用來表揚集技巧、知識和才華於一身的侍酒師大獎，由GODENYA的五嶋慎也奪得。至於服務大獎得獎者為彤福軒的容麗雅，評審指她作為餐廳開幕團隊，能積極主動和平易近人的態度關注客人需要，令食客提升餐飲體驗，值得鼓勵。