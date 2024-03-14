蔡卓妍搣甩10磅減到心理病　Dew食極唔疑身體出問題

藝人蔡卓妍（Sa)、韓國人氣男團SHINee成員珉豪和泰國男星Dew今日現身尖沙咀品牌活動，吸引數百粉絲到場，兩大型男揮手又大派心心，惹來尖叫聲不絕。

Sa透露5月將為電影《神探大戰2》開工，故4月有少許空檔，想去旅行充電，「睇到航空公司有優惠，買兩程長機票和2程短機票有半價，覺得應使則使，好想去歐洲，因為夏天去歐洲好舒服。」指下半年要做巡迴，時間難遷就，笑言改機票就要加2,000元，又不知要改幾多次：「導演韋家輝好鍾意寫嘢，可能會寫寫改改，寫到最精，所以原本3月開工，現在改5月，都驚再改，好彩巡唱已Mark咗期。」完成香港演唱會後，都分忙碌，忙於食飯，因為之前演唱會幾個月冇約朋友，現在要還債，自言現在是最瘦時候，為演唱會瘦了10磅，最勤力時個周做兩日健身，原本極度討厭做健身，但發覺瘦了狀態最好，現在瘦過做女時候，想保持住。「有少少心理病，覺得食咗唔郁就會肥番。」

Dew表示上次來港有去拜神，喜歡吃東西的柋，昨晚吃了火鍋，今日如果早收工，再想搵好東西吃，笑言食極唔肥可能是自己出問題。表示很喜歡香港，就算不是工作也會與家人再來，對「泰國F4」的Win也來港拍電影，他指Win好犀利，如果自己廣東話有進步都想試，並即場用廣東話介紹自己當練習。由Dew主演的新劇《因為你是初戀》第二季中，他賣關子不透露詳情，只表示角色好孤單。提到今日與珉豪同場，他帶點怕醜，笑言感到緊張，知道珉豪好紅，場內有打招呼。