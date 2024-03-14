陳曉華扮女僕派心萌到爆　文凱婷化身特務激讚男友

藝人陳曉華及《聲夢傳奇》出身的文凱婷今日（14日）現身無綫拍攝宣傳片。陳曉華以一身女僕造型亮相，令人眼前一亮，她表示：「我係一個幻想中嘅人物，負責扮可愛，今次亦係我人生中第一次扮女僕，仲趕到2字頭着，下年30歲就唔夠膽着啦！」陳曉華自言喜歡看動漫，不過可惜入行5年一直沒有機會扮演漫畫人物，她笑言：「自己都有少少怕羞，如果要我性感上陣，我覺得只要靚就得，最想扮女俠，或者扮《鬼滅之刃》嘅戀柱都好靚。」

以特務造型亮相的文凱婷，去年被爆搭上年長自己17歲的歌唱老師湛耀東，更驚爆她是第三者，介入湛耀東和女友之間，導致二人分手。對此文凱婷澄清：「我哋成段關係正常發生，我亦冇介入任何人做第三者，佢（湛耀東）係完咗上一段開係先開始，依家我哋感情穩定，拍咗拖就嚟兩年。」同時否認因「師生戀」遭公司「雪藏」。

問文凱婷可有被指第三者不開心？她稱：「我係嬲多於唔開心，有少少畀人屈嘅感覺。（覺得係男友前度放料？）相信唔係，自己都有個頭緒，不過真正關心想知嘅人都已經知，冇謂喺呢刻再講。」她又指男友的音樂製作室並沒有受負面新聞影響，同時大讚男友：「我哋相處上有共同價值觀，佢對人好好、好善良，作為老師，佢係攞個心出嚟對待學生。」