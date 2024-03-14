MIRROR合體拍戲！姜濤身手不及人最舒服　Anson Lo打到飛起扯傷腳筋

男團MIRROR擔綱演出的電影《12怪盜》將於本月28日上映，他們笑言12個人一齊拍攝夠晒難忘，亦實現了全隊人拍攝一套電影的夢想，Edan表示：「12個人一齊拍，拍攝上一定有困難，特別有啲武打戲，真係要排得好仔細，所以攝製組特登搵咗12個替身，每個人黐住個名，佢哋會演一次試位，之後我哋先埋位，咁樣就最快手，而最後一場打鬥戲真係好精彩，未試過拍一個咁長篇嘅打鬥戲，都有成3、4分鐘。」

為應付戲中的大量動作鏡頭，鏡仔拍攝前都會跟武術指導訓練，而武指則會因應他們不同的絕技，度身設計指定動作給他們練習。當中打得最多的是Anson Lo，他表示：「因為我喺戲入面身手最靈活，不過喺最後3、4個鏡頭，隻腳飛得太高，唔小心扯親條筋，好彩都好快好番。」而同樣要起飛腳的隊長Lokman則展現「力的表現」，竟然踢穿牆，他說：「我哋有搭景拍攝，幅牆踢咗兩下冇事，但踢到第三下就『嘭』一聲穿咗個窿。」事後更換了第二塊板，但又輪到Frankie踢穿同一幅牆，認真搞笑！

而懂動物傳心術的AK與善於竊聽的Stanley則跟狗狗有不少對手戲，他們表示拍攝比想像中順利，AK表示：「事前都有擔心同狗狗拍會影響進度，但都尚算順利，因為現場有訓練員，狗狗嘅主人又喺到，畀好嘅指令佢，所以都好順利完成。」Jer飾演的角色因擅長易容及瞬間換衫，所以有多個搞笑造型，他透露：「其中一幕要笠假髮扮記者訪問教授，我喺試妝時，導演入嚟搵我都搵唔到，但其實我企咗喺佢隔籬，佢完全認我唔到。」

姜濤則飾演催眠師，問他有何技能？他笑言：「我最舒服，因為身手方面唔夠其他人勁，所以有個好簡單手勢催眠人，導演都搵咗催眠師教我。」至於Ian同樣輕鬆，因為他是幕後策劃人，只需在控制台指揮大家，不過他笑言很難控制隊友，「我相信冇人控制到大家，但我都盡咗力。」MIRROR期望票房可以達到三千萬，屆時會開Live報答鏡粉，Stanley更笑言：「叫魯生（魯庭暉）跳舞，因為最大得着係佢。」

MIRROR剛在倫敦順利完成巡迴演唱會，下月便啟程前往美國和加拿大演出，而姜濤的表妹居住在加拿大，問到表妹會否來捧場？他表示：「未確實，有機會應該會。」