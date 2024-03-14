楠愛里紗 混血G乳萬人迷

日本AV界向來人才濟濟，唔同背景、唔同特點嘅女優都可以搵得到，其中散發住異國風情嘅混血美女，更加備受注目，甚至成為萬人迷！好似現年30歲嘅楠愛里紗，唔止擁有藝能人嘅身份，仲係一名混血兒，難怪其下海消息一度引起唔少AV迷嘅熱議。

胸大又夠弗

剛才提到日本AV界湧現過唔少高質混血兒女優，當中又以日葡混血兒Rio同埋擁有加拿大血統嘅極品淫娃小澤瑪莉亞最為人熟悉，就算兩人已經引退，依然有大量AV迷好掛住佢哋。至於今日為大家介紹嘅後起之秀楠愛里紗，同樣係一名混血兒，爸爸係日本人，媽媽就係荷蘭西班牙混血兒，所以佢個樣有啲異國風味，輪廓同氣質都好獨特，特別係眼神就更迷人。

講到身材，愛里紗可以話係弗到爆，前凸後屹，曲線誘人，肉地結實，心口對G奶又夠晒大，同火辣洋妞比，一啲都唔輸蝕，連巨乳評論家杜哲哉都大讚特讚！

嘗試新挑戰

楠愛里紗喺荷蘭阿姆斯特丹出生，曾經喺美國居住，最後返日本定居。2009年，阿妹以壽愛里紗之名投身寫真女優行列，後來又加盟大型女子團體KNU，但當時嘅佢，人氣麻麻，2019年更決定引退。話就話淡出藝能界，但阿妹一直從事模特兒工作，似乎對於自己嘅星途未完全死心，終於喺舊年以楠愛里紗之名加入AV界，仲成為片廠FALENO嘅專屬女優添！

據愛里紗解釋，下海原因係想嘗試新挑戰，希望可以好似AV偶像明日花綺羅，躋身人氣女優之列！睇番阿妹嘅演出都算落力，但床上反應只屬一般，技巧亦唔見突出，希望佢可以好好改善啦！