雲浩影重遊舊地拍廣告　自爆瘦身成功讚自己好睇

歌手雲浩影（Cloud）近日為麵包品牌拍廣告兼唱主題曲，重回入行第一首主打歌MV拍攝地，笑指不但勾起很多回憶，就連自己外形及心態都轉變不少！廣告中，Cloud穿上背心裙與女演員Jackie在草地上野餐，期間跟着音樂擺動身體，隨後又與小演員貴婦狗「鮮奶」在草地上來回奔跑，毛茸茸的「鮮奶」非常搶鏡，更乖乖聽從指，令順利完成拍攝，成功俘虜眾人歡心，Cloud還大讚「鮮奶」又乖又可愛，她笑說：「『鮮奶』個頭圓咕碌，Pat Pat都係圓咕碌。佢好乖，有一個鏡頭要拎住麵包引狗仔食，但係佢又唔食得，好慘，好似欺騙咗佢感情咁，要為狗狗嘅敬業鼓掌。」

對於一年後重遊舊地，Cloud自言外形上改變了不少：「拍《願望之翼》嗰陣係個波嚟、好肥，睇完個MV後就開始減肥。今次係減肥後回到郊野公園，同個大自然好Match，反而嗰時多咗少少唔自然嘅肉仔，依家就好好睇。」至於心態上的轉變，Cloud坦言學懂了工作時保持淡定以及做好自己份內事，並感激公司同事的愛錫：「嗰時會好留意附近發生緊啲咩，好想去幫手，但依家發現，我唔幫手已經係對佢哋更大嘅幫忙。」