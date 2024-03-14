方力申白色情人節送花冧女友　計劃3年內結婚

藝人方力申（小方）、周家怡及恬妞今晚（14日）出席電影《出租家人》慈善放映，接待400位善長，並宣布成功籌得逾40萬善款。

小方日前在社交平台分享游泳影片，事後被指大晒2億豪宅，不過小方聞言即澄清該處只是屋苑泳池，並非是他居住的獨立屋私人泳池，他表示：「啲人成日都誤會，我次次都有講係屋苑泳池，冇話係自己屋企，我亦都講過好多次我屋企係中產，我唔係一個有錢人，睇我打扮、揸嘅車就知啦！（話你住2億豪宅？）唔係，係半億啫，要供㗎，喺香港好多人都要供樓，間屋係我名下，但我住新界，唔係住半山，我只係中產，我冇錢嘅！」

不過小方的半億豪宅還欠一個女主人，與女友葉萱感情穩定的他，被問到何時讓女方做女主人陪自己？小方想了想表示：「好難答，唔識答，今日白色情人節添！（咁你有咩表示？）送咗紮花囉，不過喺女仔角度，浪漫永遠都唔會夠，我覺得我好夠，但其實都唔夠。（女友投訴？）冇嘅，拍拖梗係大家都有要求，永遠都達唔到先係可愛嘅地方，咩都完美咩？（畀依家女朋友做女主人？）預早講咗仲有神秘感嘅？唔好講呢啲住，相士話我未來3年唔結婚嘅話就唔使旨意結，總之未來3年就會結。」

至於恬妞連日來都有到戲院謝票，她透露仍會繼續四出謝票，笑言要謝到五千萬票，她表示：「見到觀眾發自內心欣賞呢部電影，點攰都值得，呢套唔係喜劇，唔係大製作、冇巨星，但全部演員都用心做呢部戲，係好溫暖嘅一部戲，會令人喊嘅，不過我喊得仲勁過啲觀眾。」