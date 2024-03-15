【是日通勝】

農曆二月初六

甲辰年 丁卯月 戊寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：裁衣、交易、安葬

忌：祭祀、置產、針灸

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：40、09、47

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：工作得到發揮空間，做出超乎想像的佳績。

金牛座：不要亂向愛侶發脾氣，任性會令對方生厭。

雙子座：小不忍則亂大謀，缺乏耐性容易惹上麻煩。

巨蟹座：三心兩意沒好處，重要公務最好優先處理。

獅子座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

處女座：春風滿面，社交上無往不利，心情好到極。

天秤座：桃花旺，但切記不要只顧拍拖而荒廢事業。

天蠍座：專心做一件事，要比胡亂地做有效率得多。

人馬座：獲好運加持，按自己想法行事，得心應手！

山羊座：運勢不過不失，保持好心情，身體更健康。

水瓶座：幸福不是必然！感情關係是需要用心經營。

雙魚座：有遇人不淑的情況，擇偶要留意對方品行。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）雞 財運旺

（跌）猴 遇小人

鼠：求財機遇多，謹記一分耕耘一分收穫。

牛：工作表現不似預期，易在競爭中落後。

虎：不懂得珍惜你的人，沒必要再去留戀。

兔：身邊多小人，謀事多波折，易陷困境。

龍：易受失眠問題困擾，有自尋煩惱之嫌。

蛇：適應力強，遇上棘手問題能一一化解。

馬：受壓力與疲勞煎熬，要懂得放鬆自己。

羊：珍惜眼前人，不安分守己，勢將後悔。

猴：是日沖煞，運勢低迷，提防小人暗算。

雞：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

狗：財運不錯，有利傾生意，開單冇難度。

豬：熬夜傷身，作息時間有必要作出調整。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

龍年坐向飛星風水（下）

龍年進入九運的第一年，東西向的好壞比較明顯。坐西向東，大窗向東的家居，上年二黑病符，求財時容易有腸胃病。今年一白貪狼財星飛到東方，東方五行屬木，一白財星五行屬水，水木相生，財星生入東方，今年運氣比上年好好多。

坐東向西，大窗向西的家居，春夏秋冬都有西斜，香港天氣比較熱，西斜的家居亦比較熱。上年六白武曲吉星飛臨，五行屬金到西方也是金，所以六白權力星有力，有利工作。今年五黃災病星在西方，加上西斜的陽光，令五黃星力量更強，所以今年向西的朋友運氣有些不佳，要注意健康。

坐西北向東南，大窗向東南的家居，冬暖夏涼，自古到今，人人都喜愛的坐向。溫暖的香港，不是太特別。上年三碧是非星到東南，不算太差，因為東南方與三碧星，其五行皆屬木，而且有雷風相薄的特別關係。今年二黑病星到，木土相剋，病星宜用金化泄，不宜剋戰，所以向東南的朋友，小心健康。

坐東南向西北，大窗向西北的家居，上年五黃凶星，運程不順已成過去。今年四綠文昌星飛到西北方，西北方本性為權力地位，文昌星飛到，有利文書工作與讀書，名聲地位有提升。