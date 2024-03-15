炎明熹情人節驚喜現身　做一日咖啡師Sweet爆氹粉絲

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）去年開啟大學生活，事業和學業兩兼顧的她，還要為下月舉行的演唱會作準備。即使分身乏術，Gigi仍不忘抽空與粉絲見面，還親手沖咖啡答謝粉絲，相當窩心。

炎明熹（Gigi）昨日現身將軍澳參與粉絲聚會，並向市民派發咖啡，吸引近百人排隊，場面墟冚。一眾Gi炎粉（粉絲暱稱）趁住白色情人節，在咖啡店舉行聚會，慶祝Gigi新歌《透光者》MV於網上平台點擊數字破百萬。粉絲們悉心布置現場，包括設置壁報板，貼上粉絲想對Gigi講的打氣説話，店內玻璃亦貼有《透光者》歌詞，應援可謂花盡心思。

事先預告登場

據知因Gigi正在籌備4月舉行的演唱會，故事前並未落實是否會出席這次線下活動。不過向來愛錫粉絲的Gigi，在活動前先於社交網更新動態，似暗示會出席，到活動舉行時便準時現身，為粉絲送上驚喜，令現場尖叫聲此起彼伏。Gigi先感謝粉絲對新歌支持，她説：「希望有情人或冇情人嘅，今日都畀到Sweet嘅感覺大家。」粉絲即高呼：「有你就Sweet！」又預備了蛋糕送給Gigi，當粉絲問她一人可會吃下整個蛋糕？Gigi即搞笑回應：「睇小我？」吃過蛋糕，Gigi便向早於門外排隊的市民派發咖啡，之後又向粉絲派發印有肖像的紀念品，氹得Gi炎粉相當高興。