日本新世代饒舌兼唱作女歌手Daoko日前首度來港演出,於3月10日星期日晚上假九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行《Daoko First Live in Hong Kong 2024》,其無敵正能量加上強而有力的rap,令場內氣氛High爆!

台下粉絲們紛紛舉手歡呼,Daoko看到港迷的熱烈反應後,更加興奮高呼「Let's have fun!」、「I'm glad to see you!」、「Let's enjoy tonight together!」以及 「I love you so much!」來回應粉絲的愛。演出結束後,全場觀眾依然熱情吶喊,Daoko感動地再度上台演唱多一首沒有在歌單的歌曲,整個演唱會才圓滿結束。