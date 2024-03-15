韓韶禧被爆夏威夷約會柳俊烈！事務所確認雙方身處當地

憑韓劇《夫妻的世界》上位的29歲女星韓韶禧，近年先後主演《無法抗拒的他》及《京城怪物》等劇，在海外擁有大批粉絲。近日有網民發文稱在夏威夷目睹她與《請回答1988》的37歲男星柳俊烈在一家高級酒店的泳池約會，該酒店每晚房價超過4,700港元，又指見到2人當時曖昧互動，懷疑雙方正在交往。

對於驚傳戀情，雙方各自所屬的事務所也證實2人身處夏威夷，但強調這是演員個人行程。女方事務所指她正與同性好友到夏威夷度假，屬於演員私生活部分則不便回應；至於男方所屬的公司亦回應稱他因攝影工作身在夏威夷，屬個人行程，又表示之後不會再回應與其私生活相關的目擊言論！

雙方均未證實戀情，卻也沒有正面否認，惹起網民熱議，尤其是柳俊烈去年11月才驚爆與交往7年的《請》劇拍檔、女團Girl's Day出身的惠利分手，早已回復單身。而韓韶禧之前與男模蔡鍾碩傳戀情時，事務所卻極速否認，有別於今次回應與柳俊烈緋聞的態度。不過，韓韶禧今日（15日）特地在社交網上載旅遊照片，還展示一張與另外兩名好友戴上同款手鏈的友情合照，透露正與好友度假。此外，柳俊烈與韓韶禧早前獲斟合演改編自同名網絡漫畫的新作《魅惑》。