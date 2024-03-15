靈敢侶情：研發天貝食譜

由於素食者不吃肉和海鮮，因此，需要從植物攝取蛋白質，例如多吃豆類。蛋白質對人體來說極其重要：增肌肉、保護骨骼和器官、防掉髮、平衡賀爾蒙，全都靠它。

以前的素食者，多用炸麵筋代替肉。雖然，每100克麵筋含75克蛋白質，但聽到炸字，都令追求健康的朋友卻步。

早幾年，出現了用植物蛋白質做成的素肉，蛋白質雖充足，但添加劑、調味劑、甚至鈉含量難免太多，毀譽參半，不能說是好選擇。

近年，終於找到一個更好的選擇，就是天貝——一種以脫皮大豆、發酵一至兩天而成的食品，含完整的蛋白質，即身體所需的九種必需氨基酸，有助於健康的骨骼和肌肉。天貝亦含維他命B12、纖維、鈣、脂肪（但不含膽固醇），營養充足，而且味道天然。

最近，我經常用天貝研發新菜色：素肉醬、沙律、炒飯、壽司等等。喜歡它沒加調味，天然地任由我搓圓撳扁，做素肉醬時它吸去茄汁、做仿斑塊意粉時吸去粟米白汁，用途廣泛，味道可口。

下次再找到素肉又再跟大家分享！想學以上菜式？記得留意逢星期一東網的《靈感煮意》。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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